Півзахисник став найстаршим автором гола в історії шотландської національної команди на мундіалях.
Макгінн, getty images
14 червня 2026, 09:19
Збірна Шотландії успішно розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026, здолавши Гаїті з рахунком 1:0. Переможний м'яч у зустрічі забив Джон Макгінн, який не лише приніс своїй команді три очки, а й увійшов до історії національної збірної.
За інформацією Opta, півзахисник Астон Вілли став найстаршим футболістом Шотландії, який відзначався голом на чемпіонатах світу. На момент взяття воріт Макгінну було 31 рік і 238 днів.
Попереднє досягнення належало легендарному Кенні Далглішу. Форвард забив на чемпіонаті світу 1982 року в матчі проти Нової Зеландії у віці 31 року і 103 днів.
Таким чином, гол у ворота Гаїті дозволив Макгінну не лише стати героєм стартового матчу Шотландії на ЧС-2026, а й переписати одну з історичних статистичних сторінок національної команди.
До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Гаїті — Шотландія.