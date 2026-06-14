Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник став найстаршим автором гола в історії шотландської національної команди на мундіалях.

Збірна Шотландії успішно розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026, здолавши Гаїті з рахунком 1:0. Переможний м'яч у зустрічі забив Джон Макгінн, який не лише приніс своїй команді три очки, а й увійшов до історії національної збірної.

За інформацією Opta, півзахисник Астон Вілли став найстаршим футболістом Шотландії, який відзначався голом на чемпіонатах світу. На момент взяття воріт Макгінну було 31 рік і 238 днів.

Попереднє досягнення належало легендарному Кенні Далглішу. Форвард забив на чемпіонаті світу 1982 року в матчі проти Нової Зеландії у віці 31 року і 103 днів.

Таким чином, гол у ворота Гаїті дозволив Макгінну не лише стати героєм стартового матчу Шотландії на ЧС-2026, а й переписати одну з історичних статистичних сторінок національної команди.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Гаїті — Шотландія.