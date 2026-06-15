Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанський форвард жодного разу не торкнувся м'яча за перші 30 хвилин поєдинку проти Кабо-Верде.

Наразі відбувається матч ЧС-2026, у якому збірна Іспанії зустрічається з Кабо-Верде.

У цьому матчі у стартовому складі іспанців вийшов нападник Мікель Оярсабаль, який за перший тайм встиг встановити "рекорд" мундіалів.

Оярсабаль став першим гравцем із ЧС-1966, який за перші 30 хвилин жодного разу не торкнувся м'яча.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Кабо-Верде.