Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 16 червня 2026 року.

Національні збірні Франції та Сенегалу зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорк/Нью-Джерсі.

Команда Дідьє Дешама не з тієї ноги зайшла до цього турніру й була близькою до провалу в першому таймі.

Але колектив Папа Тьява своїми нагодами на скористався, про що в підсумку дуже пошкодував уже в другому таймі, коли французам удалось забити двічі, а потім ще й блискавично відповісти на м'яч престижу від суперників у компенсований час.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Франція — Сенегал:

Франція — Сенегал 3:1

Голи: Мбаппе, 66, 90+6, Баркола, 82 — Мбає, 90+5

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Олісе, Дембеле (Баркола, 80), Дуе (Шеркі, 87) — Мбаппе.

Сенегал: Менді — Діатта, Кулібалі, Ніакате, Діуф — Камара (Діарра, 76), І. Гує (Сісс, 88), П. Гує (І. Ндіає, 84) — І. Сарр (Мбає, 76), Джексон (Дьєнг, 84), Мане.