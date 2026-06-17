Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 16 червня 2026 року.
Франція — Сенегал, Getty Images
17 червня 2026, 04:29
Національні збірні Франції та Сенегалу зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорк/Нью-Джерсі.
Команда Дідьє Дешама не з тієї ноги зайшла до цього турніру й була близькою до провалу в першому таймі.
Але колектив Папа Тьява своїми нагодами на скористався, про що в підсумку дуже пошкодував уже в другому таймі, коли французам удалось забити двічі, а потім ще й блискавично відповісти на м'яч престижу від суперників у компенсований час.
До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Франція — Сенегал:
Франція — Сенегал 3:1
Голи: Мбаппе, 66, 90+6, Баркола, 82 — Мбає, 90+5
Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Олісе, Дембеле (Баркола, 80), Дуе (Шеркі, 87) — Мбаппе.
Сенегал: Менді — Діатта, Кулібалі, Ніакате, Діуф — Камара (Діарра, 76), І. Гує (Сісс, 88), П. Гує (І. Ндіає, 84) — І. Сарр (Мбає, 76), Джексон (Дьєнг, 84), Мане.