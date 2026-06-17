Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ельє Ваї опинився під слідством французької поліції.

За інформацією видання The Athletic, нападник збірної Кот-д'Івуару Ельє Ваї був заарештований французькою поліцією менш ніж за два тижні до старту Чемпіонату світу 2026 року.

Затримання відбулося в рамках масштабного розслідування щодо можливої організації договірних матчів. 23-річний футболіст підозрюється в тому, що він навмисно отримав жовту картку 17 травня під час виступів за французьку Ніццу в матчі Ліги 1 проти Меца.

Слідство вивчає потенційний зв'язок між цим попередженням (отриманим на 35-й хвилині) та підозрілою активністю на букмекерських ставках.

Французькі правоохоронці підтвердили, що розслідують ширші звинувачення, які включають організоване шахрайство, спортивну корупцію та відмивання грошей. Повідомляється, що Ваї був затриманий і допитаний ще 29 травня, але згодом його звільнили без висунення офіційних звинувачень до завершення розслідування.

Ця ситуація викликала значний резонанс у футбольному світі, оскільки сам факт арешту не став на заваді участі гравця у головному турнірі чотириріччя. Ані ФІФА, ані Федерація футболу Кот-д'Івуару не відсторонили футболіста, адже провина ще не доведена.

Як наслідок, Ельє Ваї не лише поїхав на турнір, а й вийшов у стартовому складі своєї національної команди в першому матчі групового етапу проти збірної Еквадору. Івуарійці здобули перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Амада Діалло на останніх хвилинах, а сам Ваї провів на полі 56 хвилин, відзначившись ударом у перекладину.

Слідчі дії у Франції тривають, і найближчим часом очікується поява нових деталей цієї гучної справи, що кинула несподівану тінь на світову першість.