Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Збірна Кот-д'Івуару готується до свого четвертого виступу на чемпіонатах світу — рівно через двадцять років після історичного дебюту на глобальній арені. Цього разу головна мета "слонів" цілком конкретна: нарешті подолати бар'єр групового раунду. Найближче до цього івуарійці були у 2014 році, коли суперечливий пенальті на останніх хвилинах від Греції позбавив їх путівки в плей-оф. Зараз нове покоління гравців із такими яскравими талантами, як Амад Діалло та Ян Діоманде, прагне переписати історію національної команди.

Календар групового етапу, матчі якого пройдуть у Філадельфії та Торонто, виглядає цілком комфортним з точки зору перельотів. Враховуючи оновлений розширений формат турніру, навіть однієї перемоги може виявитися достатньо для виходу з квартету. Схоже, для Кот-д'Івуару настає ідеальний момент, щоб продемонструвати свою силу. Будь-який інший результат, окрім виходу в наступну стадію, у цій шаленій до футболу країні сприйматиметься як гучний провал, адже тиск минулих невдач легендарного "золотого покоління" Дрогба досі тяжіє над командою.

Турнірна сітка прогнозує запеклу боротьбу за другу сходинку в групі E саме проти Еквадору, тоді як перше місце заочно віддають Німеччині. Перемога над Кюрасао є обов'язковою програмою для підопічних Емерса Фає. І хоча вихід до чвертьфіналу наразі здається занадто сміливою метою, потрапляння до 1/8 фіналу через сито першого раунду плей-оф є абсолютно реальним завданням, яке повністю задовольнить вибагливих івуарійських уболівальників.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ E

КОТ-Д'ІВУАР НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Головним козирем івуарійців під час кваліфікаційного раунду став залізобетонний захист. Команда примудрилася пройти дистанцію в 10 поєдинків, не пропустивши у свої ворота жодного м'яча — вісім перемог та дві нічиї. На перший погляд, 25 забитих голів виглядають солідно, проте 16 із них влетіли у ворота скромних Сейшельських островів. В інших восьми матчах "слони" забивали в середньому всього 1.13 гола за гру, а левову частку путівки на мундіаль забезпечили прагматичні звитяги з рахунком 1:0.

Новий 2026 рік команда розпочала у статусі чинного короля Африки, проте захистити титул не вдалося — івуарійці припинили боротьбу на стадії чвертьфіналу, поступившись Єгипту. Проте вже під час березневого міжнародного вікна "слони" продемонстрували, що перебувають у повній бойовій готовності. У товариських матчах на полях Англії Кот-д'Івуар спочатку розгромив Південну Корею (4:0), показавши неймовірну глибину складу, а згодом у важкій боротьбі здолав Шотландію — 1:0. У цих зустрічах Емерс Фає активно експериментував із тактичними схемами та кадрами, підтвердивши готовність команди оперативно змінювати малюнок гри на ЧС-2026.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Історія виступів збірної Кот-д'Івуару на чемпіонатах світу налічує три поспіль виходи у фінальну стадію, кожен з яких припав на епоху її славетного "золотого покоління". Довгий час команда взагалі не могла пробитися на головний футбольний форум планети — у період з 1930 по 1970 роки івуарійці не брали участі у змаганнях, а згодом протягом десятиліть незмінно спотикалися на стадії кваліфікації.

Довгоочікуваний історичний дебют "слонів" відбувся у 2006 році на полях Німеччини. Тоді жереб виявився занадто жорстоким до дебютантів, відправивши їх у справжню "групу смерті" з Аргентиною, Нідерландами та Сербією і Чорногорією. Попри солідну гру, африканці зазнали двох мінімальних поразок (по 1:2) від фаворитів і лише в заключному турі, продемонструвавши характер, вирвали перемогу над сербами (3:2), посівши третє місце у квартеті.

Наступні два мундіалі пройшли для Кот-д'Івуару за схожим прагматичним сценарієм, де команді катастрофічно бракувало везіння для виходу в плей-оф. У 2010 році в Південній Африці івуарійці знову опинилися в компанії світових грандів — Бразилії та Португалії, зумівши набрати чотири очки завдяки розгрому КНДР (3:0) та нульовій нічиїй із португальцями, чого знову виявилося замало для виходу з групи.

Найближче до омріяної 1/8 фіналу "слони" підібралися на бразильському чемпіонаті світу-2014. У поєдинку останнього туру проти Греції їх влаштовувала нічия, проте прикрий гол із пенальті на 93-й хвилині знову опустив команду на третій рядок. Після цього настала тривала криза — на мундіалі у 2018 та 2022 роках Кот-д'Івуар навіть не зміг кваліфікуватися. Загалом на чемпіонатах світу івуарійці відіграли 9 матчів, у яких здобули 3 перемоги, 1 раз зіграли внічию та зазнали 5 поразок.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ЕМЕРС ФАЄ

Колишній півзахисник збірної Кот-д'Івуару, який через травми змушений був повісити бутси на цвях у 28 років, уже встиг пережити запаморочливий злет у своїй тренерській кар'єрі. Прийнявши команду як тимчасовий виконувач обов'язків посеред Кубка африканських націй-2023, Фає всього за три тижні привів країну до третього в її історії титулу КАН. Повноцінно очолюючи збірну з 2024 року, він зарекомендував себе як розумний тактик і чудовий мотиватор.

Для самого Емерса майбутній мундіаль стане дебютним у ролі головного тренера. Проте атмосфера свята такого калібру йому добре знайома — Фає захищав кольори національної команди на полях Німеччини під час чемпіонату світу у 2006 році, тож чудово розуміє, з яким тиском і відповідальністю зіткнуться його підопічні в Північній Америці.

ЯК ГРАЮТЬ "СЛОНИ"?

Улюбленими тактичними моделями Фає є схеми 4-3-3 та 4-2-3-1. Сучасний Кот-д'Івуар за потреби здатний якісно контролювати м'яч та вести позиційну атаку, проте команда з величезним задоволенням віддає ініціативу і вибухає блискавичними контратаками на шаленій швидкості. Головний тренер зумів прищепити завидну ігрову дисципліну та терпіння колективу, який раніше часто критикували за хаотичність на полі.

Головна сила команди зосереджена в середній лінії, де виступають перевірені європейські бійці: Франк Кессьє, Ібраїм Сангаре та Секу Фофана, підкріплені талантом молодого Кріста Інао Улаї. Наявність таких швидких вінгерів, як Сімон Адингра, Мартіаль Годо, Ян Діоманде та зірка Манчестер Юнайтед Амад Діалло, робить івуарійців смертоносною зброєю під час переходу з оборони в напад. Проте якщо суперник вирішить окопатися біля власних воріт і запропонує щільний низький блок, зламати такі редути "слонам" буває вкрай складно.

ГОЛОВНА ЗІРКА: АМАД ДІАЛЛО

Після свого яскравого дебюту в європейському футболі Амаду Діалло знадобився певний час, аби вибороти залізобетонне місце в стартовому складі національної команди. Зараз цей вибуховий вінгер Манчестер Юнайтед є безальтернативним лідером атаки "слонів". Граючи зазвичай на правому фланзі, він однаково ефектно володіє двома ногами, що робить його дії абсолютно непередбачуваними для захисників.

Діалло — головний креативний "ікс-фактор" Кот-д'Івуару. Його вміння самотужки створити момент із нічого, хитрі переміщення та індивідуальний дриблінг стануть ключовими інструментами Емерса Фає у спробах розхитати захисні порядки Еквадору та Кюрасао.

ЕКСПЛОЗИВНИЙ ДІОМАНДЕ ТА ДИЛЕМА В ЗАХИСТІ

Ще одним гравцем, до якого буде прикута максимальна увага скаутів, є нападник німецького Лейпцига Ян Діоманде. Цей форвард володіє стартовим вибуховим ривком і чудовим гольовим чуттям, регулярно з'являючись на перших шпальтах трансферних чуток європейських таблоїдів. Навесні він мав проблеми зі здоров'ям, проте його повне відновлення дасть Фає розкішну можливість освіжати гру по ходу матчів мундіалю.

Цікава ситуація склалася в оборонній лінії збірної Кот-д'Івуару. Попри зірковий статус та стабільні виступи за лісабонський Спортінг, центральний захисник Усман Діоманде не завжди потрапляє до одинадцятки найкращих у збірній. Тренерський штаб у відповідальних зустрічах частіше довіряє перевіреній парі з італійської Серії А — Евану Ндіка з Роми та Оділону Куссуну з Аталанти.

АФРИКАНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА ТРИБУНАХ

Уболівальники збірної Кот-д'Івуару традиційно перетворюють будь-який матч своєї команди на масштабне колоритне шоу. Фанати полюбляють вигадливі та складні карнавальні костюми, які обов'язково виконані в національних помаранчево-біло-зелених кольорах. Шалена енергетика, незмінні гучні барабани та ритмічні танці створять на стадіонах США та Канади атмосферу справжнього свята.

Традиційне ядро івуарійського супорту зазвичай організовує злагоджений музичний супровід, ведучи за собою весь стадіон. Знаменитий заклично-ритмічний хіт "Allez les Elephants" лунатиме на трибунах протягом усіх 90 хвилин поєдинку, заряджаючи гравців додатковими силами.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ КОТ-Д'ІВУАРУ НА ЧС-2026

Воротарі: Яя Фофана (Ризеспор), Мохамед Коне (Шарлеруа), Албан Лафонт (Панатінаїкос).

Захисники: Еммануель Агбаду (Бешикташ), Клеман Акпа (Осер), Усман Діоманде (Спортінг), Гела Дуе (Страсбур), Гінслен Конан (Жил Вісенте), Оділон Куссуну (Аталанта), Еван Ндіка (Рома), Вілфрід Сінго (Галатасарай).

Півзахисники: Секу Фофана (Порту), Парфе Гіагон (Шарлеруа), Кріст Інао Улаї (Трабзонспор), Франк Кессьє (Аль-Ахлі), Ібраїм Сангаре (Ноттінгем Форест), Жан-Мішель Сері (Марибор).

Нападники: Сімон Адингра (Монако), Анж-Йоан Бонні (Інтер), Амад Діалло (Манчестер Юнайтед), Умар Діакіте (Серкль Брюгге), Ян Діоманде (Лейпциг), Еванн Гессан (Крістал Пелас), Ніколя Пепе (Вільярреал), Базумана Туре (Гоффенгайм), Ельє Ваї (Ніцца).

РОЗКЛАД ЗБІРНОЇ КОТ-Д'ІВУАРУ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП КОТ-Д'ІВУАРУ

Кот-д'Івуар приїжджає на турнір у статусі збалансованої та тактично гнучкої команди. Залізна гра в обороні та вибухова швидкість на флангах дають "слонам" чудові шанси нарешті зламати неприємну історичну традицію та пробитися до наступного раунду змагань. Головний поєдинок усього групового етапу чекає на них уже в першому турі проти Еквадору.

Якщо підопічним Емерса Фає вдасться надійно відіграти біля власних воріт і конвертувати свої шанси в контратаках проти прямих конкурентів, вони цілком здатні вийти з групи з другого місця та поборотися за путівку до омріяної 1/8 фіналу, що стане абсолютним проривом для нинішнього покоління.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

3 місце в групі