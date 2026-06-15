Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 15 червня 2026 року.

Національні збірні Кот-д'Івуару та Еквадору зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Філадельфії.

Команда Себастьєна Беккасесе залишила за собою перший тайм цього протистояння, тоді як колектив Емерса Фае переважав у другому.

Однак у обох збірних були проблеми з реалізацією гольових моментів, із чим у підсумку все ж таки вдалось поладнати саме африканцям уже наприкінці матчу.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Кот-д'Івуар — Еквадор:

Кот-д’Івуар — Еквадор 1:0

Гол: Діалло, 90

Кот-д’Івуар: Я. Фофана — Дуе (Коссуну, 89), Сінго, Агбаду, Конан — Я. Діоманде, С. Фофана (Сангаре, 77), Кессьє, Туре (Діалло, 56) — Пепе (Інао Улаї, 77), Ваї (Бонні, 56).

Галіндес — Ордоньєс, Пачо, Інкап’є — Мінда (Ангуло, 56), Франко (Пресіадо, 62), М. Кайседо, Віте — Плата, Валенсія (К. Родрігес, 77), Єбоа (Поросо, 63).

Попередження: С.Фофана,Кессьє,Дуе —Поросо