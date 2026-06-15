Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 15 червня 2026 року.
Кот-д’Івуар — Еквадор, Getty Images
15 червня 2026, 08:33
Національні збірні Кот-д'Івуару та Еквадору зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Філадельфії.
Команда Себастьєна Беккасесе залишила за собою перший тайм цього протистояння, тоді як колектив Емерса Фае переважав у другому.
Однак у обох збірних були проблеми з реалізацією гольових моментів, із чим у підсумку все ж таки вдалось поладнати саме африканцям уже наприкінці матчу.
До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Кот-д'Івуар — Еквадор:
Кот-д’Івуар — Еквадор 1:0
Гол: Діалло, 90
Кот-д’Івуар: Я. Фофана — Дуе (Коссуну, 89), Сінго, Агбаду, Конан — Я. Діоманде, С. Фофана (Сангаре, 77), Кессьє, Туре (Діалло, 56) — Пепе (Інао Улаї, 77), Ваї (Бонні, 56).
Еквадор: Галіндес — Ордоньєс, Пачо, Інкап’є — Мінда (Ангуло, 56), Франко (Пресіадо, 62), М. Кайседо, Віте — Плата, Валенсія (К. Родрігес, 77), Єбоа (Поросо, 63).
Попередження: С. Фофана, Кессьє, Дуе — Поросо