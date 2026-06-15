Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Силове протистояння африканської та південноамериканської збірних тримало інтригу до останнього.

У квартеті E на чемпіонаті світу-2026 помітним є фаворит у особі Німеччини, яка кількома годинами раніше відзначилась розгромною перемогою над очевидним аутсайдером групи, національною збірною Кюрасао, тоді як іншим двом командам передрікали боротьбу за другу сходинку з неприхованими амбіціями спробувати все ж таки збити європейський колектив з успішного шляху. Однак, для початку, у Філадельфії Кот-д’Івуар та Еквадор мали зустрітись поміж собою.

Фаворитом у цій парі визначали саме колектив Себастьяна Беккасесе, але з не надто помітним акцентом. Але перебіг подій на футбольному полі, особливо в другому таймі, загалом відображав рівність поміж командами. Хіба що на старті активність футболістів Еквадору давала про себе знати, і дійсно можна стверджувати, що в моментах із дальнім ударом із правого флангу від Єбоа та пострілом Мінди з протилежного боку штрафного, коли м’ячі врізались у поперечину над головою Яя Фофана, підопічним Емерса Фае відверто пощастило оминути пропущені м’ячі.

Кот-д’Івуар при цьому напрочуд довго шукав правильний темп у своїх атакувальних діях, і зрештою відклав найбільш гостру фазу вже на другий тайм. Хоча майже від початку матчу кидалась у вічі активна гра Яна Діоманде на правому фланзі, тож було зрозуміло, чому на нього вішають такий великий цінник боси РБ Лейпциг цього літа. Хлопчина був головним мотором гри своєї національної команди.

У підсумку вийшло так, що перший тайм загалом за собою міг сміливо залишати Еквадор, а от час поперерві вже належав, переважно, івуарійцям. І вони також мали проблеми із завершенням своїх атак, як і суперники, і навіть так само відзначились влучанням у поперечу зусиллями Ваї.

Але коли гра почала наближатись до фінального свистка, то почало складатись враження, що ми перебуваємо на порозі першої безгольової гри на цьому чемпіонаті світу. Дуже сильним було це передчуття, аж допоки вже з останніх сил не видав ривок із правого флангу оборони в напрямку чужого штрафного Сінго на 90 хвилині. Там він знайшов момент для прострілу на Діалло, і Амаду не склало труднощів перевести м’яч у дальній кут. Хоча загалом, дійсно, ця гра була більше схожою на паритетну.

У наступному турі національна збірна Кот-д’Івуару зіграє проти Німеччини, тоді як Еквадор зустрінеться з Кюрасао.



Кот-д’Івуар — Еквадор 1:0

Гол: Діалло, 90

Кот-д’Івуар: Я. Фофана — Дуе (Коссуну, 89), Сінго, Агбаду, Конан — Я. Діоманде, С. Фофана (Сангаре, 77), Кессьє, Туре (Діалло, 56) — Пепе (Інао Улаї, 77), Ваї (Бонні, 56).

Галіндес — Ордоньєс, Пачо, Інкап’є — Мінда (Ангуло, 56), Франко (Пресіадо, 62), М. Кайседо, Віте — Плата, Валенсія (К. Родрігес, 77), Єбоа (Поросо, 63).Попередження: С. Фофана, Кессьє, Дуе — Поросо