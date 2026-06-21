Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер збірної Кюрасао заявив, що заслуговує на статую після 15 сейвів у матчі з Еквадором.

Воротар збірної Кюрасао Елой Ром прокоментував свій рекордний виступ у поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 проти Еквадору, який завершився безгольовою нічиєю.

37-річний голкіпер увійшов до історії Мундіалів, здійснивши 15 сейвів в основний час матчу — це найкращий показник за всю історію турніру без урахування додаткового часу.

"Я пишаюся цим. Для мене, як для воротаря, це майже ідеальний матч. Я також дуже пишаюся командою, бо ми зробили це всією командою. Я роблю сейви, але ми думали як команда, включаючи гравців, які виходили на заміну.

Але так, думаю, мені потрібна статуя на Кюрасао", — сказав Ром.

Завдяки блискучій грі свого воротаря збірна Кюрасао не лише втримала ворота сухими, а й здобула перше очко у своїй історії на чемпіонатах світу. Ром став головним героєм зустрічі, відбивши всі 15 ударів суперника в площину воріт.