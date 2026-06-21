Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Футболіст Барселони поступається лише Гаві в історичному рейтингу.

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль вписав своє ім’я в історію національної команди, ставши другим наймолодшим автором голу "Фурії рохи" на чемпіонатах світу.

Сталося це у матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 проти Саудівської Аравії, в якому 18-річний футболіст відкрив рахунок у зустрічі.

На момент забитого м’яча Ямалю було 18 років і 343 дні. Молодшим за нього на мундіалях у складі збірної Іспанії забивав лише Гаві, який відзначився на чемпіонаті світу 2022 року у віці 18 років і 110 днів.

Водночас абсолютний рекорд чемпіонатів світу продовжує належати легендарному бразильцю Пеле. Нападник збірної Бразилії забив свій перший гол на мундіалі 1958 року у віці 17 років і 239 днів.