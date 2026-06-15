Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивись прогноз на головну зірку мундіалю від амбасадора betking Дениса Бойка.

Чемпіонат світу-2026 вже дарує яскраві емоції, рекорди та драматичні сюжети, але головне питання залишається відкритим: хто стане MVP головного турніру року?

Відомий ексворотар Динамо, Дніпра та інших клубів, а нині футбольний експерт та амбасадор betking Денис Бойко уже визначився зі своїм фаворитом на звання MVP турніру. На його думку головним претендентом на індивідуальну нагороду є один з лідерів Барселони Ламін Ямаль, який поєднує в собі талант, лідерські якості та здатність вирішувати долю найважливіших матчів.

У боротьбі перебувають чинні володарі найпрестижніших індивідуальних нагород, лідери топзбірних та нове покоління футбольних зірок, які прагнуть голосно заявити про себе на світовій арені.

Кого саме Денис Бойко вважає головним фаворитом у боротьбі за звання MVP ЧС-2026? Чи зможе його вибір перевершити всіх конкурентів і привести свою збірну до омріяного тріумфу?

Думаєш, що знаєш футбол не гірше за експертів? Перевір свої знання разом із betking! Роби прогнози на матчі чемпіонату світу, стеж за найгарячішими подіями турніру та змагайся за звання Короля Світу.

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