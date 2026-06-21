Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер Іспанії задоволений грою, але очікує складного матчу з Уругваєм.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував упевнену перемогу своєї команди над Саудівською Аравією (4:0) у матчі чемпіонату світу-2026.

Наставник залишився задоволений виступом команди, особливо діями в першому таймі:

"Ми провели винятковий перший тайм і хороший другий", — зазначив де ла Фуенте. "Це дозволяє нам зберегти темп і підготуватися до важливих ігор попереду. Матч з Уругваєм буде складним і дуже важким".

Тренер також підкреслив, що команда працює над покращенням інтенсивності та вертикальності гри:

"Ми обговорили це з гравцями, і всі погодилися, що нам потрібно більше вертикальності та інтенсивності. Це було видно по наших ударах — з першої хвилини ми тиснули на суперника і притискали його до штрафного майданчика. Ми задоволені, але повинні продовжувати прогресувати".

Окремо наставник відзначив Ламіна Ямаля та його поточну форму, а також прокоментував стан Мікеля Оярсабаля:

"Ламін Ямаль зараз у чудовій формі та готовий грати всі матчі. Оярсабаль мав невеликі проблеми, але він завжди демонструє високий рівень. Ми вирішували, як розвиватиметься гра, і сьогодні він зробив важливий внесок".

Збірна Іспанії завершить груповий етап 27 червня матчем проти Уругваю.