Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зіркова мить вундеркінда.

Ламіну Ямалю знадобилося всього 10 хвилин після своєї першої появи у стартовому складі на Чемпіонаті світу, щоб залишити свій слід на найбільшій футбольній арені планети. 18-річний нападник замкнув передачу на дальній стійці, відкривши рахунок у матчі проти Саудівської Аравії в Атланті, який завершився впевненою перемогою іспанців з рахунком 4:0.

Для зірки Барселони цей момент став по-справжньому особливим, адже кінець клубного сезону він пропустив через травму підколінного сухожилля, а у першому матчі проти Кабо-Верде (0:0) виходив лише на заміну. Ямаля став лише початком домінування.

Нападник Реал Сосьєдад Мікель Оярсабаль, який віддав асист на молодого таланта, протягом наступних хвилин оформив дубль (21-ша та 24-та хвилини). Оярсабаль, якого жорстко критикували за пасивність у попередній грі, довів свою цінність на полі.

"Люди ззовні завжди будуть говорити — ми знаємо, як влаштований футбольний світ, — але всередині ми зберігаємо спокій», – заявив він після матчу.

На четвертій хвилині другого тайму автогол Хассана Аль-Тамбакті встановив остаточний рахунок 4:0, перетворивши решту ігрового часу на формальність.

Ще до початку гри Ламін Ямаль зізнався, що поки не готовий проводити на полі всі 90 хвилин через нещодавнє відновлення. У перерві його планово замінив Єремі Піно. За словами 18-річного вінгера, між ним та головним тренером Луїсом де ла Фуенте панує повна довіра:

"Він запитує, як у мене справи та як я себе почуваю, і я сказав йому, що готовий грати – я тут за Іспанію і завжди викладатимуся на всі 100 відсотків".

Ця перемога вивела збірну Іспанії, яка вважається одним із фаворитів турніру, на поул-позицію для виходу в плейоф. У четвер на них чекає вирішальний матч групового етапу проти Уругваю в мексиканському Сапопані. Саудівська Аравія, попри поразку, зберігає шанси на 1/16 фіналу і зустрінеться з Кабо-Верде.

Що ж стосується Ламіна Ямаля, який допоміг Іспанії виграти Євро-2024 у віці 16 років, він продовжує переписувати історію. Забивши у ворота Саудівської Аравії, він став восьмим наймолодшим бомбардиром в історії чоловічих чемпіонатів світу.