Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фантастичні виступи команди Педру Бріту на дебютному для країни мундіалі тривають.

Чемпіонат світу-2026 потрохи здобуває репутацію турніру, на якому вистрілюють сенсаціями дебютанти основного раунду змагань подібного рівня. Скромна національна збірна Кабо-Верде вже встигла гучно заявити про привселюдно, коли якимось дивом зуміла стримати потужну атаку Іспанії в матчі першого туру (0:0), після чого на колектив Педру Бріту очікував значно більш прагматичний суперник — Уругвай із Марсело Б’єлсою на чолі, який обмінявся голами із Саудівською Аравією в своїй першій грі на цьому мундіалі (1:1).

Перед стартом цього протистояння було очевидно одне — паритет сил знову буде не на користь "синіх акул", тож їм немає чого соромитись моментами грати від захисту. І оскільки атакувальна ланка "селесте" все ж таки менш яскрава, аніж у іспанців, то такий підхід дозволив Кабо-Верде стримувати суперників на початку зустрічі, і лише Вальверде своїми пострілами з будь-яких ситуацій нагадував, що підопічні Б’єлси ще й по воротам бити вміють.

А потім сталось те, що відкинуло бажання сну в європейських уболівальників. На 21 хвилині Кевін Піна аж надто впевнено підійшов до м’яча під час підготовки штрафного удару в центральній зоні на віддалені у метрів 35 до воріт, і потужним ударом примусив м’яч оминути скромну стінку та полетіти точно під праву стійку. Чим при цьому займався досвідчений Муслера на лінії воріт — не зрозуміло.

Звичайно, подібний епізод міг би вибити команду, яка пропустила гол, із бажаного ритму. Але це історія не про Уругвай. І тим паче — не про колектив Б’єлси. "Селесте" просто продовжували робити те, що робили до цього, і зрештою знайшли свої гольові моменти наприкінці тайму. І не просто відігрались, а навіть устигли вийти вперед за рахунком на табло. Спочатку Кабрал допоміг уперше на турнірі пробити 40-річного культового Возінью, коли головою зрізав подачу Вальверде з лівого флангу в дальню стійку власних воріт, відскок від якої залишив м’яч перед порожніми воротами для Араухо.

А вже в компенсований час Касерес запустив навіс із протилежного боку поля, Араухо скинув, а Каноббіо завершив епізод. Звичайно, що такий переворот не входив до планів команди Бріту, але що відрізняє Кабо-Верде серед решти колективів на мундіалі, так це те, що їм байдуже на сценарій гри. Вони просто авантюрно біжать уперед, коли їм дозволяють це робити.

І насправді в цій грі Уругвай дозволяв робити суперникам дуже багато. Власне, момент на 61 хвилині з невдалою передачею Олівейри в зону перед штрафним із лівого флангу оборони, яка дісталась Еліу Варелі, а Муслера проскочив повз м’яч, тож залишив перед суперником порожні ворота, був просто подарований командою Б’єлси опонентам на рівному місці. Але й таку невдачу "селесте" могли б власноруч компенсувати, якби використали хоч один із прострілів до чужих володінь наприкінці матчу, який зробили насправді чимало.

У заключному турі національна збірна Уругваю гратиме проти Іспанії, тоді як Кабо-Верде зустрінеться із Саудівською Аравією.



Уругвай — Кабо-Верде 2:2

Голи: Араухо, 44, Каноббіо, 45+6 — К. Піна, 21, Е. Варела, 61

Уругвай: Муслера — Варела, Касерес, Олівера, Санабрія — Бентанкур, Угарте (де ла Крус, 70) — Каноббіо, Вальверде, Араухо (Родрігес, 82) — Віньяс (Нуньєс, 70).

Возінья — Морейра, Лопеш, Боржеш, С. Кабрал — К. Піна (Л. Дуарте, 70) — Арканжу (Д. Дуарте, 46), Мендеш, Монтейру (Я. Семеду, 80), Родрігеш (Е. Варела, 58) — Беншимол (Да Кошта, 58).Попередження: Бентанкур, Олівера — С. Кабрал, Да Кошта, Боржеш