Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 28 червня, розпочавшись о 02:30.

У третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету K зустрінуться збірні ДР Конго та Узбекистану.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

НЕДІЛЯ, 28 ЧЕРВНЯ, 02:30 ▪️ АТЛАНТА СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

ДР Конго та Узбекистан не порадували своїх уболівальників бодай одним голом у другому турі, також зазнавши поразок. Африканській збірній не вдалося втримати нічию з колумбійцями, тоді як азійська національна команда цілком очікувано була розгромлена португальцями. У той же час обидві країни все ще мають шанси на дебют у плейоф.

Збірна ДР Конго може бути задоволена нічиєю з Португалією, але той результат не матиме жодного значення з турнірної точки зору, якщо не досягнути успіху завтра. Маючи в середньому менше 30% володіння м'ячем протягом двох турів, конголезці нарешті можуть розраховувати на більшу кількість атак і потенційних гольових моментів біля воріт суперника.

Узбеки в свою чергу наразі всього 11 разів торкнулися м'яча в чужому штрафному майданчику, що є другим найгіршим показником після Катару (9). Національна команда Узбекистану задіяла на ЧС-2026 найбільшу кількість гравців (22/26) і навряд чи когось здивує, якщо на тлі розгрому від Португалії ця цифра збільшиться.

Востаннє щонайменше три гола в трьох матчах дебютного мундіалю в 1982 році пропустила Нова Зеландія (5, 3, 4), тож узбеки сподіватимуться не стати першим таким колективом у XXI столітті. Очікуємо, що завтра продемонструвати свій атакувальний потенціал удасться саме конголезцям, націленим на відкриття ліку перемогам на ЧС.