Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Рекорд Мірослава Клозе офіційно побитий.

Ліонель Мессі продовжує переписувати футбольну історію. У матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Австрії капітан збірної Аргентини забив свій 17-й гол на мундіалях і став одноосібним рекордсменом за кількістю м'ячів на світових першостях.

Історичний момент стався на 38-й хвилині зустрічі. Факундо Медіна виконав простріл із лівого флангу, а Мессі в дотик відправив м'яч у нижній кут воріт суперника. Цей гол дозволив аргентинцю обійти легендарного німецького нападника Мірослава Клозе, який завершив кар'єру з показником у 16 забитих м'ячів на чемпіонатах світу.

Цікаво, що ще на початку поєдинку Мессі мав чудову нагоду встановити рекорд раніше. Уже на дев'ятій хвилині форвард виконував пенальті, однак не зміг переграти воротаря, пробивши повз правий кут.

Втім, невдача з одинадцятиметрової позначки не завадила 39-річному аргентинцю досягти історичної вершини. Тепер саме Мессі є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, додавши ще один рекорд до своєї видатної колекції досягнень.

UPD 22:02. Наприкінці матчу Ліонель Мессі зміг оновити свій рекорд та забив 18-й гол, встановивши підсумковий рахунок 2:0.