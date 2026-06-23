Форвард норвежців став найкращим голеадором своєї національної команди в історії Мундіалів.
Голанд, getty images
23 червня 2026, 08:52
Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд увійшов в історію національної команди, ставши її найкращим бомбардиром на чемпіонатах світу.
Рекордне досягнення підкорилося 25-річному форварду в матчі другого туру ЧС-2026 проти Сенегалу. Голанд оформив дубль і допоміг норвежцям здобути вольову перемогу з рахунком 3:2, яка достроково гарантувала команді місце в плейоф.
Тепер у активі нападника чотири забиті м’ячі на Мундіалях. Для встановлення нового національного рекорду йому знадобилося лише два матчі.
За цим показником Голанд перевершив колишнього півзахисника збірної Норвегії К'єтіля Рекдала, який відзначився двома голами на чемпіонатах світу 1994 та 1998 років.
У заключному турі групового етапу норвежці зустрінуться зі збірною Франції в боротьбі за перше місце у квартеті.