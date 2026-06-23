Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард норвежців став найкращим голеадором своєї національної команди в історії Мундіалів.

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд увійшов в історію національної команди, ставши її найкращим бомбардиром на чемпіонатах світу.

Рекордне досягнення підкорилося 25-річному форварду в матчі другого туру ЧС-2026 проти Сенегалу. Голанд оформив дубль і допоміг норвежцям здобути вольову перемогу з рахунком 3:2, яка достроково гарантувала команді місце в плейоф.

Тепер у активі нападника чотири забиті м’ячі на Мундіалях. Для встановлення нового національного рекорду йому знадобилося лише два матчі.

За цим показником Голанд перевершив колишнього півзахисника збірної Норвегії К'єтіля Рекдала, який відзначився двома голами на чемпіонатах світу 1994 та 1998 років.

У заключному турі групового етапу норвежці зустрінуться зі збірною Франції в боротьбі за перше місце у квартеті.