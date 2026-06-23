Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дубль форварда допоміг норвежцям достроково гарантувати собі місце в плей-оф світової першості.

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд отримав нагороду найкращому гравцеві матчу другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Сенегалу. Поєдинок завершився перемогою скандинавської команди з рахунком 3:2.

25-річний форвард став головним героєм зустрічі, оформивши дубль. Завдяки цьому Голанд довів свій бомбардирський доробок на турнірі до чотирьох голів у двох матчах.

Крім того, нападник Манчестер Сіті встановив одразу кілька досягнень. Він став першим норвезьким футболістом, який забивав у двох поспіль матчах чемпіонату світу, а також першим гравцем з часів Гаррі Кейна на Мундіалі-2018, якому вдалося оформити щонайменше по два голи в кожному з двох стартових поєдинків на турнірі.

Загалом у складі національної команди Голанд вже має 59 забитих м'ячів у 52 матчах.

Перемога над Сенегалом дозволила Норвегії достроково вийти до плей-оф чемпіонату світу. У заключному турі групового етапу норвежці зіграють із Францією за перше місце в квартеті I. Наразі обидві збірні мають по шість очок.