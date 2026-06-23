Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич збірної Аргентини відзначив вплив її капітана на інших гравців.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні дав свій коментар після поєдинку з австрійською національною командою в другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026, передає офіційний сайт ФІФА.

Аргентина — Австрія 2:0 Відео голів та огляд матчу 22.06.2026

Спеціаліст відзначив внесок капітана аргентинської збірної Ліонеля Мессі в дев'яту поспіль її перемогу.

"Логічно, що нереалізований пенальті — це удар. Але ми знаємо, що коли Лео вмикається — вмикаються всі. І я вважаю, що це теж сильна сторона команди.

Навіть цього разу, коли нам було важко без м'яча, Лео працював і виборов м'яч перед голом. Всі могли бачити його самовіддачу", — зазначив Скалоні.

Оформлений Мессі дубль у ворота австрійців допоміг йому побити бомбардирський рекорд Мірослава Клозе.

У неділю, 28 червня, аргентинці на американському Даллас Стедіум протистоятимуть йорданцям (початок матчу — о 05:00 за Києвом).