Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 22 червня 2026 року.

Мессі оформив дубль у другому турі групового етапу і вивів Аргентину до плейоф чемпіонату світу-2026. Чинні чемпіони світу достроково гарантували собі вихід із групи J.

Ліонель Мессі став головним героєм зустрічі, оформивши дубль у ворота Австрії. При цьому аргентинець міг відзначитися ще раніше, але на 9-й хвилині не реалізував пенальті.

Попри змарнований шанс, капітан "альбіселесте" відкрив рахунок перед перервою після чудової командної комбінації, а вже в компенсований час другого тайму поставив крапку в матчі. Для Мессі це вже п'ятий гол на турнірі після двох зіграних матчів.

Аргентина впевнено контролювала перебіг гри та створила значно більше небезпечних моментів, ніж суперник. Перемога гарантувала команді вихід до 1/16 фіналу ще до заключного туру групового етапу, де на неї чекає матч проти Йорданії. Австрія ж у вирішальній грі групи зустрінеться з Алжиром і продовжить боротьбу за путівку до плейоф.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Аргентина — Австрія:

Аргентина — Австрія 2:0

Голи: Мессі, 38, 90+5

На 9-й хвилині Ліонель Мессі (Аргентина) не забив пенальті (промах).

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро (Отаменді, 57), Ліс. Мартінес, Медіна (Тальяфіко, 82) — Де Пауль (Паредес, 82), Мак Аллістер, Е. Фернандес, Альмада (Гонсалес, 64) — Мессі, Лаут. Мартінес (Альварес, 64).

Австрія: А. Шлагер — Пош (Прасс, 67), Дансо, Алаба (Фрідль, 67), Лаймер — Зайвальд, Кс. Шлагер — Шмід (Віммер, 78), Ваннер (Арнаутович, 67), Забітцер — Грегорич (Чуквуемека, 85).



Попередження: Медіна, Паредес — Пош, Лаймер