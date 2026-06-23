Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський форвард поділився своїми думками після гри з Австрією.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу своєї команди у матчі ЧС-2026 проти Австрії (2:0), у якій він не забив пенальті, але оформив дубль.

"Я насолоджуюся цим моментом і дивлюся, як далеко ми зможемо зайти разом. Сьогодні у мене був пенальті, але, можливо, я б не забив інші голи, якби забив 11-метровий.

Чесно кажучи, я надзвичайно радий перемозі, особливо тому, що це така важлива звитяга — важка й абсолютно заслужена, яка дарує нам спокій перед тим, що чекає попереду.

Це чемпіонат світу, це був дуже рівний, дуже напружений матч, і ми щасливі, що набрали шість очок і вже кваліфікувалися.

Улюблений гол на чемпіонатах світу? Не знаю, чесно кажучи, зараз і не згадаю; я втомився, сили вже на межі, і мені важко думати.

Тож у будь-якому разі я просто збираюся насолоджуватися цим моментом і з нетерпінням чекаю можливості відсвяткувати це з партнерами по команді", — наводить слова Мессі прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Австрія.