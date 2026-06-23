Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Легендарний нападник збірної Португалії отримав заслужену нагороду після історичного перформансу та оформленого дублю.

У поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026 національна збірна Португалії не залишила жодних шансів команді Узбекистану, здобувши впевнену перемогу з розгромним рахунком 5:0.

Нагороду Найкращий гравець матчу від ФІФА очікувано отримав капітан португальців Кріштіану Роналду. 41-річний зірковий форвард вийшов у стартовому складі, продемонстрував феноменальний рівень гри та відзначився двома забитими м'ячами ще до перерви:

На 6-й хвилині він відкрив рахунок, ідеально замкнувши прострільну передачу від Жоау Канселу. На 39-й хвилині Кріштіану подвоїв перевагу своєї команди, холоднокровно реалізувавши вихід віч-на-віч із голкіпером.

Окрім блискучої гри, цей матч увійшов в історію світового футболу. Роналду офіційно став першим гравцем, який забивав на шести різних чемпіонатах світу. Крім того, завдяки цьому дублю нападник довів лік своїх голів на Мундіалях до 10, перевершивши багаторічний рекорд легендарного Еусебіу (9 голів) та ставши найкращим бомбардиром Португалії на світових першостях.

Нагадаємо, що після завершення гри Роналду емоційно відповів критикам.