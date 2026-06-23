Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірна Португалії розгромила Узбекистан, а нападник "Ан-Насра" встановив абсолютний рекорд світових першостей та перевершив досягнення легендарного Еусебіу.

У матчі групового етапу Чемпіонату світу 2026 року збірна Португалії не залишила шансів команді Узбекистану, здобувши розгромну перемогу з рахунком 5:0. Головним героєм зустрічі став 41-річний капітан португальців.

Роналду оформив у цьому поєдинку блискучий дубль: На 6-й хвилині він відкрив рахунок, майстерно замкнувши прострільну передачу від Жоау Канселу. На 39-й хвилині нападник реалізував вихід один на один із голкіпером.

Цей матч назавжди увійде в історію світового футболу, адже завдяки своїм забитим м'ячам Кріштіану Роналду підкорив одразу дві неймовірні вершини: Роналду став абсолютно унікальним футболістом, який відзначався голами на шести різних чемпіонатах світу.

Оформивши дубль, Кріштіану довів лік своїх голів на світових першостях до 10. Тим самим він перевершив багаторічний рекорд легендарного Еусебіу (9 голів) та став одноосібним лідером в історії національної збірної на турнірах такого рівня.

Після феноменального виступу зірковий нападник саудівського Ан-Насра емоційно звернувся до своїх критиків та експертів, які раніше ставили під сумнів його місце у стартовому складі збірної.

"Вони казали, що мені час йти, але я все ще тут. Шум ззовні завжди такий, і ми не можемо його контролювати. Ми продовжуємо йти вперед і бути єдиними".

Наразі підопічні Мартінеса посідають перше місце у квартеті K. Колумбія — ДР Конго зіграють пізніше.