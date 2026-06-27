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Після невдалого старту проти англійців команда Златко Далича продемонструвала характер у грі з Панамою. Перемогу з рахунком 1:0 приніс гол Анте Будіміра, який вийшов на заміну та став справжнім героєм зустрічі. Водночас головним позитивом для хорватів стала надійна гра в обороні — після чотирьох пропущених м'ячів від Англії вони зуміли зберегти свої ворота "сухими" та повернулися в боротьбу за вихід із групи.

Досвід великих турнірів залишається одним із головних козирів Хорватії. Фіналіст чемпіонату світу-2018 та бронзовий призер мундіалю-2022 прекрасно знає, як діяти під тиском вирішальних матчів. Лука Модрич продовжує керувати грою в центрі поля, а підтримку йому забезпечують Матео Ковачич, Маріо Пашалич, Андрій Крамарич та Іван Перішич. Саме їхня креативність повинна допомогти зламати одну з найкращих оборон групового етапу.

Гана ж поки що виглядає однією з найорганізованіших команд турніру. Після перемоги над Панамою з рахунком 1:0 "чорні зірки" вистояли проти фаворита групи Англії, завершивши матч безгольовою нічиєю. Команда Карлуша Кейруша продемонструвала чудову дисципліну, компактність між лініями та здатність нейтралізувати навіть найнебезпечніших суперників. Чи допомогли цьому ганські шамани, що, нібито, прокляли лідера англійської атаки Гаррі Кейна? Історія замовчує.

Особливо вражає захисна надійність африканської збірної. За два матчі Гана не пропустила жодного м'яча, а Томас Парті, після скандального недопуску к першому туру, підтвердив статус справжнього лідера середньої лінії. В атаці головними загрозами залишаються Джордан Аю та Антуан Семеньйо, які чудово почуваються у швидких контратаках. Саме гра на перехідних фазах може стати головною зброєю ганців проти суперника, який буде змушений більше володіти м'ячем і ризикувати.

Очікується дуже напружене тактичне протистояння. Хорватія повинна перемагати, тому буде змушена більше атакувати та контролювати гру. Гану ж цілком може влаштувати навіть нічия, а тому команда Кейруша напевно зробить ставку на організовану оборону та швидкі випади. Вирішальними можуть стати дуелі в центрі поля за участю Модрича, Ковачича та Парті, а також ефективність хорватів у завершальній фазі атак.