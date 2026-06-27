Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 28 червня та розпочнеться о 05:00.

У неділю вранці у Канзас-Сіті в рамках групового етапу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Алжиру та Австрії, які продовжують боротьбу за плейоф. У минулому турі "лисиці пустелі" здобули історичну перемогу над Йорданією (2:1), тоді як "дастім" постраждала від гри зірки збірної Аргентини Ліонеля Мессі (0:2).

АЛЖИР — АВСТРІЯ

НЕДІЛЯ, 28 ЧЕРВНЯ, 05:00 ▪️ КАНЗАС-СІТІ СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІЛЬГІЗ ТАНТАШЕВ (УЗБЕКИСТАН) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Вперше за 11 спроб збірна Алжиру здобула перемогу у матчі чемпіонатів світу, в якому пропустила першою: голи Аміна Гуірі та Надіра Бенбуалі принесли перемогу над скромною Йорданією.

Після виступів у 2010 та 2014 роках, "лисиці пустелі" беруть участь у чемпіонаті світу лише втретє у XXI столітті та прагнуть вийти у плейоф лише вдруге у своїй історії.

Напередодні вирішального матчу підопічні Владіміра Петковича посідають третє місце у групі з трьома очками, відстаючи від Австрії за різницею забитих та пропущених м'ячів.

В результаті Алжиру необхідно здобути другу перемогу, щоб автоматично вийти у плейоф з другого місця, однак це, швидше за все, призведе до зустрічі з чемпіонами Європи – Іспанією.

Найголовнішою проблемою алжирців є нападник Мохамед Амура, який забив 10 із 24 голів команди у відбіркових матчах КАФ, і який отримав травму підколінного сухожилля на старті турніру, коли Алжир поступився Аргентині (0:3).

Австрійська команда, яка вважається "темною конячкою" європейського футболу, програла десять з останніх 17 матчів мундіалей, востаннє поступившись генію Мессі та його партнерам по команді, коли Ліонель став найкращим бомбардиром в історії турніру.

Підопічні Ральфа Рангніка знову активно і нахабно розпочали поєдинок, але вкотре забуксували, зіткнувшись із низьким оборонним блоком.

Тим не менш, Австрія досі демонструє гідну гру на своєму першому чемпіонаті світу за 28 років, здобувши першу перемогу з 1990 року над Йорданією у першому турі, коли найкращий бомбардир в історії збірної Марко Арнаутович забив наприкінці матчу, забезпечивши своїй команді найважливіші три очки.

Ці дві збірні вже зустрічалися на чемпіонаті світу в 1982 році, коли Австрія здобула впевнену перемогу, всього за кілька днів до "діжонської ганьби", в якій змова між австрійцями та Західною Німеччиною призвела до вильоту Алжиру.

Внаслідок історії може виникнути додаткова напруга, оскільки Австрія вкотре спробує зірвати мрії Алжиру щодо плейоф мундіалю.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Алжиру з коефіцієнтом 4.00, тоді як імовірність успіху збірної Австрії оцінюється в 2.80. На нічийний результат дається коефіцієнт 2.30.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АЛЖИР: Зідан — Аїт-Нурі, Манді, Бенсабаїні, Бельгалі — Бенталеб, Будауї — Шаїбі, Маза, Марез — Гуїрі.

АВСТРІЯ: А. Шлагер — Лаймер, Алаба, Дансо, Пош — К. Шлагер, Зайвальд — Забітцер, Ваннер, Шмід, Арнаутович.

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