Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 28 червня та розпочнеться о 05:00.

Чинні чемпіони світу, збірна Аргентини, намагатимуться зберегти свій стовідсотковий результат на груповому етапі чемпіонату світу-2026, коли в заключному матчі групи J зустрінуться зі збірною Йорданії, яка вже вибула з турніру.

ЙОРДАНІЯ — АРГЕНТИНА

НЕДІЛЯ, 28 ЧЕРВНЯ, 05:00 ▪️ ДАЛЛАС СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ще один матч Аргентини, ще одна перемога "обраних" і ще один майстер-клас генія Ліонеля Мессі. Восьмиразовий володар Золотого м'яча ще більше зміцнив свою репутацію одного з назірковіших гравців усіх часів, забивши чергові два голи у переможному матчі проти Австрії (2:0), забезпечивши аргентинцям достроковий вихід у плейоф та гарантувати перше місце у групі.

Після несподіваного промаху з пенальті на початку матчу, Мессі виправив свою помилку, забивши перший гол після якісно розіграної комбінації, а потім і другий м'яч у доданий час, ставши найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з 18 голами та обігнавши попереднього рекордсмена Мірослава Клозе.

У той час як Мессі, якому в середу виповнилося 39 років, став лише третім гравцем в історії, який забив голи в шести поспіль матчах чемпіонату світу, збірна Аргентини під керівництвом Ліонеля Скалоні продемонструвала вражаючу серію з дев'яти перемог поспіль у всіх турнірах, зберігши свої ворота в недоторканності у восьми матчах.

Аргентина прагне стати першою країною з часів Бразилії у 1962 році, яка виграє чемпіонат світу два роки поспіль, і вчетверте у своїй історії підняти над головою знаменитий трофей. Це дозволить "обраним" розділити друге місце з Німеччиною та відстати лише на одну перемогу від рекордного показника Бразилії у п'ять тріумфів.

Аргентина, яка вважається одним із фаворитів, безумовно, впевнена у своїй перемозі над Йорданією, але навіть вона має неприємні спогади про останню поразку від суперника з АФК, а саме від Саудівської Аравії (1:2) на груповому етапі ЧС-2022.

Збірна Йорданії, одна з чотирьох команд-дебютантів на чемпіонаті світу, яка вже вибула з турніру після двох поразок поспіль, програвши Австрії (1:3) та Алжиру (1:2).

У минулому матчі проти Алжиру "лицарі" вели в рахунку завдяки голу Нізара Ер-Рашдана. Проте їх суперники перевернули хід гри, позбавивши команду Джамала Селламі першого очка на мундіалях.

Йорданія вже стала першою командою, яка забила голи в кожному зі своїх перших двох матчів ЧС з 2006 року, коли це вдалося Кот-д'Івуару (у перших трьох матчах), але їхні слабкості в обороні, особливо при стандартах, зрештою і спричинили поразки.

Дійсно, підопічні Селламі пропустили три з п'яти своїх голів із кутових, включаючи обидва від Алжиру, що явно демонструє вразливість у боротьбі на другому поверсі, яку тактично грамотна аргентинська команда намагатиметься використати на свою користь.

Селламі заявив, що сподівається, що його команда зможе залишити гарне враження про йорданський футбол після чемпіонату світу, і Йорданія досягне цього, якщо їй вдасться зачепитися за хоча б одне очко проти аргентинців.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Йорданії з коефіцієнтом 16.00, тоді як імовірність успіху збірної Аргентини оцінюється в 1.20. На нічийний результат дається коефіцієнт 7.00.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЙОРДАНІЯ: Абулейла — Насіб, Дахаб, Аль-Араб — Таха, Ер-Равабде, Ер-Рашдан, Хаддад — Ольван, Аль-Марді, Ат-Тамарі.

АРГЕНТИНА: Е. Мартінес — Тальяфіко, Сенесі, Отаменді, Монтьєль — Гонсалес, Паласіос, Паредес, Сімеоне — Мессі, Альварес.

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