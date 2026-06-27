Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking розповідає, де дивитися поєдинок чемпіонату світу 2026 року між збірними Хорватії та Гани.

У поєдинку групового етапу чемпіонату світу 2026 року між собою зіграють збірні Хорватії та Гани. Матч мундіалю пройде у неділю, 28 червня, о 00:00. Зустріч прийме стадіон Лінкольн Файненшел Філд (Філадельфія).

Де дивитись матч Хорватія — Гана?

Переглянути трансляцію матчу ЧС-2026 між збірними Хорватії та Гани можна буде на телеканалі MEGOGO, що доступний на Т2.

За версією betking, ймовірними переможцями є хорвати. Так, на перемогу Хорватії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.85, тоді як потенційний успіх Гани оцінюється показником 4.70. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.62.

Слідкуйте за поєдинком Хорватія — Гана на Football.ua.

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