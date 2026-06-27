Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 27 червня 2026 року.

Національні збірні Кабо-Верде та Саудівської Аравії зустрічались поміж собою в третьому турі чемпіонату світу-2026 у Г'юстоні.

Команда Педру Бріту випереджала суперників у турнірній таблиці перед початком гри на один заліковий бал, але оскільки "зелені" впродовж матчу не надто прагнули це виправити, "синя хвиля" зачепилась за результат, який у підсумку дозволив їй написати славну сторінку в історії своїх виступів на мундіалях.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Кабо-Верде — Саудівська Аравія:



Кабо-Верде — Саудівська Аравія 0:0

Кабо-Верде: Возінья — В. Піна, Лопеш, Боржеш, Паулу — К. Піна — Мендеш (Родрігеш, 72), Д. Дуарте, Монтейру (Л. Дуарте, 72), В. Семеду (Варела, 61) — Лівраменто (Да Кошта, 61).

Аль-Овайс — Абдулхамід, Аль-Амрі, Ат-Тамбакті (Ладжамі, 33), Бушаль (Аль-Харбі, 82) — Мандаш (Аль-Хамдан, 66), Н. Ад-Давсарі, Аль-Хайбарі (Аль-Джувайр, 46), С. Ад-Давсарі (Аш-Шамат, 65) — Канно, Аль-Бурайкан.Попередження: В. Піна — Абдулхамід, Ад-Давсарі