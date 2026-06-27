Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 27 червня 2026 року.

Національні збірні Уругваю та Іспанії зустрічались поміж собою в третьому турі чемпіонату світу-2026 у Гвадалахарі.

Команда Марсело Б'єлса одразу продемонструвала наміри боротись за кожен м'яч, тож колективу Луїса де ла Фуенте було важко набрати оберти.

Але через помилку воротаря Муслери іспанці зрештою забили наприкінці першого тайму, після чого в другій половині уругвайці не відчували землі під ногами й намагались просто зламати суперників.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Уругвай — Іспанія:



Уругвай — Іспанія 0:1

Гол: Баена, 42

Уругвай: Муслера (Рочет, 46) — Варела, Касерес, Олівера, Санабрія (Родрігес, 70) — Угарте (де ла Крус, 45) — Каноббіо, Бентанкур, Вальверде (Віньяс, 57), Араухо — Нуньєс.

Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно (Руїс, 60), Родрі, Педрі (Ольмо, 60) — Ямал (Вільямс, 76), Оярсабаль (Торрес, 76), Баена (Піно, 66).



Попередження: Санабрія, Варела, де ла Крус — Баена



На 90+5-й хвилині був вилучений Агустін Каноббіо (Уругвай) (грубе порушення).