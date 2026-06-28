Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Аргентини став першим футболістом, який забивав у семи поспіль матчах мундіалів.

Ліонель Мессі продовжує переписувати історію чемпіонатів світу. У матчі третього туру групового етапу ЧС-2026 проти Йорданії капітан збірної Аргентини відзначився забитим м'ячем і встановив нове історичне досягнення.

39-річний форвард з'явився на полі на 60-й хвилині, а вже через двадцять хвилин ефектно реалізував штрафний удар, встановивши остаточний рахунок 3:1.

Цей гол став для Мессі сьомим поспіль у різних матчах фінальних стадій чемпіонатів світу. Його результативна серія розпочалася ще в поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Австралії й досі триває, що є абсолютним рекордом в історії турніру.

Крім того, м'яч у ворота Йорданії став для аргентинця шостим на нинішньому чемпіонаті світу, що дозволяє йому одноосібно очолювати бомбардирські перегони турніру.