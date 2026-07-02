Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку плейоф чемпіонату світу-2026, який відбудеться 3 липня, розпочавшись о 06:00.

У рамках 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Швейцарії і Алжиру.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛИПНЯ, 06:00 ▪️ БІ-СІ ПЛЕЙС ВАНКУВЕР, КАНАДА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЯЕЛЬ ФАЛЬКОН ПЕРЕС (АРГЕНТИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Швейцарці тричі поспіль (2014-2022) брали участь в 1/8 фіналу плейоф чемпіонату світу, але через зміну формату мундіалю для продовження цієї серії їм доведеться зробити ще один крок. Не може не викликати занепокоєння у вболівальників збірної Швейцарії той факт, що вона виграла тільки один з останніх 12-ти матчів на виліт із великих турнірів протягом основного часу (+5Н, 6П).

Відсутність у групі одного сильнішого на папері суперника, які переслідували швейцарців із 2006 року, допомогла колективу Мурата Якина очолити її. У дуелі з командою Владіміра Петковича, попередника свого нинішнього керманича, Швейцарія спробує вперше досягнути позначки в три поспіль звитяги в матчах чемпіонату світу.

Алжирці мають бути задоволені уникненням очної зустрічі з іспанцями, яка спіткала австрійців. Результативна нічия з ними продовжила безвиграшну серію Алжиру в матчах проти європейських суперників на ЧС. Розпочавшись після першої його перемоги над представником УЄФА, зараз вона налічує дев'ять безуспішних протистоянь (4Н, 5П).

Плейоф чемпіонату світу алжирці дісталися лише вдруге, у 2014 році в 1/8 фіналу поступившись німцям після додаткового часу. До завтрашнього поєдинку Алжир підходить у статусі хоч і не явного, але все ж андердога. Суперник африканської збірної виглядав краще за неї під час групового етапу й має продемонструвати свій потенціал у майбутній непростій дуелі на Бі-Сі Плейс Ванкувер.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Швейцарії з коефіцієнтом 2.05, тоді як імовірність успіху збірної Алжиру оцінюється в 4.20. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.20.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ШВЕЙЦАРІЯ: Кобель — Закарія, Ельведі, Аканджі, Родрігес — Фройлер, Джака — Ндоє, Манзамбі, Варгас — Емболо

АЛЖИР: Зідан — Бельгалі, Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі — Бенталеб, Ауар — Марез, Маза, Шаїбі — Гуїрі

🏆 СІТКА ТУРНІРУ

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📊 ПОТОЧНА ФОРМА

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