Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

До наступного раунду мундіалю вже пробилися десять збірних, які сформували п'ять матчів стадії 1/8 фіналу.

Після завершення більшості поєдинків 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 стали відомі перші п'ять пар стадії 1/8 фіналу. Боротьбу за трофей продовжують Канада, Марокко, Парагвай, Франція, Бразилія, Норвегія, Мексика, Англія, США та Бельгія.

Першими путівку до чвертьфіналу розіграють Канада та Марокко. Канадці мінімально переграли ПАР, тоді як марокканська збірна здолала Нідерланди в серії післяматчевих пенальті.

Ще одну інтригуючу дуель подарує протистояння Парагваю та Франції. Південноамериканська команда сенсаційно вибила Німеччину, а французи без особливих проблем пройшли Швецію.

У ще одному матчі 1/8 фіналу Бразилія зустрінеться з Норвегією. Бразильці вирвали перемогу над Японією, а команда Ерлінга Голанда залишила поза турніром збірну Кот-д'Івуару.

Мексика після успіху в поєдинку з Еквадором зіграє проти Англії, яка лише наприкінці зустрічі зламала опір ДР Конго.

Останню з уже сформованих пар склали США та Бельгія. Американці, незважаючи на гру в меншості, впевнено обіграли Боснію і Герцеговину, а бельгійці здійснили яскравий камбек із 0:2 та в додатковий час здолали Сенегал.

Перші п'ять пар 1/8 фіналу ЧС-2026

4 липня, 20:00 — Канада – Марокко

5 липня, 00:00 — Парагвай – Франція

5 липня, 23:00 — Бразилія – Норвегія

6 липня, 03:00 — Мексика – Англія

7 липня, 03:00 — США – Бельгія

Переможці цих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу світової першості, матчі якого заплановані на 9–12 липня.