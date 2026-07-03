Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Інноваційна технологія всередині м'яча зафіксувала ледь помітний дотик, який призвів до фіксації офсайду.

Міжнародна федерація футболу офіційно роз'яснила найдраматичніший епізод матчу між збірними Португаліїта Хорватії (2:1). Гол підопічних Далича, який міг би зрівняти рахунок на останніх хвилинах компенсованого часу, був абсолютно справедливо скасований через офсайд завдяки мікрочипу в офіційному м'ячі турніру.

Напруга в матчі досягла апогею в доданий арбітром час. На 94-й хвилині точний удар головою Гонсалу Рамоса вивів португальців уперед. Проте вже через дев'ять хвилин Хорватія, здавалося, здійснила неймовірний порятунок — захисник Йошко Гвардіол відправив м'яч у сітку воріт.

Іван Перішич виконав подачу до штрафного майданчика. М'яч відскочив від португальця Ренату Вейги. Хорват Ігор Матанович спробував зіграти головою. Візуально здавалося, що він не торкнувся м'яча. Сфера опинилася у Маріо Пашаліча, який одразу асистував Гвардіолу для взяття воріт.

Якби Матанович дійсно не торкнувся м'яча під час польоту, Пашаліч перебував би в правильному положенні, і гол би зарахували. Спочатку бригада арбітрів на полі саме так і розцінила епізод. Головний арбітр матчу Еспен Ескас отримав підказку від відеоасистентів та вирушив до монітора.

Саме тоді вирішальне слово сказала система Connected Ball Technology. Вбудований всередину м'яча чіп спрацював подібно до технології, яка використовується в крикеті для визначення мікродотиків. Під час телевізійного повтору на екрані з'явилася спеціальна графіка.

У момент, коли м'яч пролітав поруч із головою Матановича, датчик зафіксував різкий сплеск (графічний шип). Це стало беззаперечним доказом того, що форвард здійснив ледь помітний контакт із м'ячем, автоматично перевівши Пашаліча в положення поза грою під час підготовки до атаки.

Щоб остаточно зняти всі питання щодо скасованого взяття воріт, ФІФА опублікувала офіційну заяву в соціальній мережі X:

"Згідно з даними, наданими Connected Ball Technology, що зберігається в Adidas Trionda, офіційному матчевому м'ячі турніру, було доведено, що контакт з м'ячем був здійснений гравцем збірної Хорватії №20 Ігорем Матановичем під час підготовки до голу у ворота Португалії. Це дозволило арбітру правильно визначити офсайд і скасувати гол.

Датчики розміщені всередині м'яча, здатні виявляти будь-який незначний контакт, відображатися глядачам під час трансляції як графіка серцебиття, і надавати посадовцям безпрецедентний рівень даних для прийняття швидких і точних рішень".

Цей високотехнологічний вердикт поклав край сподіванням збірної Хорватії на продовження боротьби на турнірі. Збірна Португалії, витримавши фінальний штурм, святкує перемогу та готується до виступів у 1/8 фіналу чемпіонату світу.