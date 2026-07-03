Роберто Мартінес грав із вогнем, але залишив свою команду на мундіалі.
Португалія — Хорватія, Getty Images
03 липня 2026, 04:14
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Португалія — Хорватія 2:1
Голи: Роналду, 68 (пен.), Рамуш, 90+4 — Перішич, 53
Португалія: Д. Кошта — Канселу (Семеду, 62), Діаш, Вейга, Мендеш — Ж. Невеш, Вітінья (Сілва, 62) — Нету (Консейсан, 62), Б. Фернандеш (Рамуш, 62), Леау — Роналду (Р. Невеш, 82).
Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Перішич — Модрич, Ковачич (Крамарич, 90+6) — Влашич (Гвардіол, 90+2), П. Сучич, Батурина (Маріо Пашалич, 69) — Будімір (Матанович, 46).
Попередження: Діаш — Модрич, Перішич