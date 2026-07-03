Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард португальців розповів про вирішальний гол у ворота Хорватії та зізнався, що Кріштіану Роналду передбачив його важливу роль у плей-оф.

Нападник збірної Португалії Гонсалу Рамуш прокоментував драматичну перемогу над Хорватією (2:1) у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Саме його гол у компенсований час приніс португальцям путівку до наступного раунду турніру.

"Це був дуже непростий матч. Ми поступалися, але змогли переломити його перебіг і здобути вольову перемогу. Найважливіше, що команда пройшла далі та показала свій характер. Тепер потрібно повністю переключитися на наступного суперника".

Форвард також пояснив, як забив вирішальний м'яч, і наголосив, що завжди готовий допомогти команді у вирішальний момент.

"Я діяв інстинктивно. Саме в таких епізодах я зазвичай проявляю свої найкращі якості. Люблю брати на себе відповідальність і вирішувати долю матчів. Якщо в мене є сили, я можу бути корисним команді. Сьогодні мені це вдалося".

Рамуш додав, що ще до виходу на поле був упевнений у своєму внеску в гру, а підтримка Кріштіану Роналду лише додала йому впевненості.

"Кріштіану Роналду сказав мені, що я буду важливим для команди й обов'язково допоможу. А в роздягальні я сказав партнерам не хвилюватися — якщо вийду на поле, то заб'ю. Приємно, що вдалося стримати своє слово", — підсумував новоспечений форвард Мілана.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Португалія — Хорватія.