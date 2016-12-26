Англия

Подопечные Рональда Кумана на выезде одолели Лестер благодаря голам Кевина Миральяса и Ромелу Лукаку во второй половине встречи (2:0).

К сегодняшнему матчу соперники подходили с разной кадровой ситуацией. Эвертону из-за травм по-прежнему не могли помочь полузащитники Боласи и Маккарти, а недавно повреждение получил основной голкипер Ирисок Мартин Стекеленбург. Тем не менее, по сравнению с проблемами Лестера, потери Эвертона не кажутся столь значительными.

Так, по причине дисквалификаций Лисам в сегодняшнем матче не смогли помочь трио основных футболистов — форвард Джейми Варди и защитники Кристиан Фухс и Роберт Хут. Кроме того, по разным причинам на скамейке запасных остались еще два ключевых исполнителя Лестера. Речь о Рияде Марезе и Данни Дринквотере.

Интересно, что в знак протеста против дисквалификации Варди болельщики Лестера пришли на матч с Эвертоном в масках и изображением форварда. Примечательно, что несколько раз камеры ловили самого Варди на трибунах, у которого в руках также была маска со своим изображением.

В Boxing Day зрители явно ждут от команд нечто большего и надеются увидеть обилие голов и много красивых моментов. Первый тайм матча Лестер — Эвертон стал полной противоположностью всему вышесказанному. За 45 минут команды на двоих наиграли на один удар в створ ворот и один опасный момент.

Единственный удар в створ нанес полузащитник Лис Амартей. Сделал это 22-летний футболист с дальней дистанции, а мяч прилетел точно в руки Роблесу. Что касается опасного момента, то его провел Эвертон на последних секундах тайма. Барри сильно простреливал в штрафную, где Миральясу не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть передачу партнера. На этой ноте команды отправились на короткий перерыв.

На старте второй половины встречи Ирискам удалось повергнуть в шок Кинг Пауэр. Голкипер Эвертона Роблес выбил мяч со своей половины поля точно на Кевина Миральяса, который принял мяч, освободился от опеки оппонентов и отправил мяч в дальний угол ворот Шмайхеля. После этого Лестер долго не мог прийти в себя, а Раньери попытался оживить игру команды заменами. Так, в бой вступили Рияд Марез, Данни Дринквотер и Леонардо Ульоа.

Несмотря на появление свежих футболиста, Лестеру, кроме как верховых передач, ничего создать не удавалось. Роблес перехватывал практически все передачи игроков хозяев, а защитники Ирисок без особых проблем справлялись с другими потугами соперника. За весь второй тайм можно вспомнить единственный момент Ульоа, который мог забивать спустя несколько минут после своего появления. Тогда Симпсон классно подал в штрафную точно на голову Ульоа, однако форвард с близкой дистанции пробил точно в руки Роблесу.

Когда матч понемногу добегал до своего логического завершения, Эвертону удалось соорудить и второй гол. Лукаку на чужой половине поля обокрал Моргана, сместился в центр, на маневре ушел от Василевски и спокойно поразил угол ворот соперника.

2:0 — непростая победа Эвертона, которая породила еще больше вопросов касательно нынешнего состояния Лестера и его способности хотя бы сохранить прописку в АПЛ по итогам сезона.

Football.ua.

Лестер - Эвертон 0:2

Голы: Миральяс, 51, Лукаку, 90

Лестер: Шмайхель — Симпсон, Морган, Василевски, Чилвелл — Грэй (Ульоа, 64), Кинг (Марез, 64), Амартей, Олбрайтон — Слимани, Оказаки (Дринквотер, 46)

Эвертон: Роблес — Холгейт, Уильямс, Фунес-Мори — Коулмэн, Гуйе, Барри (Дэвис, 68), Бэйнс — Леннон (Клеверли, 87), Миральяс (Баркли, 75) — Лукаку

Предупреждение: Симпсон, Дринквотер, Морган