Англия

Благодаря единственному мячу в исполнении Оливье Жиру, забитому под занавес поединка, подопечные Арсена Венгера сумели добыть важные три очка в противостоянии с Дроздами (1:0).

Boxing day — период, когда ни у одной из команд Английской Премьер-лиги нет времени для того, чтобы перевести дыхание или хотя-бы на день расслабиться и отвлечься от футбольной суеты. Для Арсенала и Вест Бромвича, как и для большинства клубов высшего дивизиона Англии, данный марафон стартовал сегодня — Канониры, подходили к поединку с Дроздами, в качестве четвертой команды турнирной таблицы, имея при этом в своем активе 34 набранных балла. Подопечные Тони Пьюлиса, в свою очередь, прибыли на Эмирейтс в ранге восьмого коллектива чемпионата с 23 пунктами в собственной копилке.

В пользу Арсенала, перед игрой с Вест Бромвичем, говорила статистика — в последних восьми очных встречах на собственной арене, подопечные Арсена Венгера семь оказывались сильнее своего сегодняшнего оппонента. Добавив также сюда и желание лондонцев улучшить свою позицию в чемпионате, получаем на выходе явного фаворита в игре, проходящей в рамках 18-го тура чемпионата Англии.

Первые минуты игры прошли целиком и полностью под диктовку хозяев поля — Арсенал не давал даже намека сопернику на то, чтобы организовать достойную атаку на ворота собственного голкипера. Первый эпизод в матче произошел на девятой минуте, когда не сильный удар с пределов штрафной в исполнении Месута Езила принял на себя опорный полузащитник гостей Клаудио Якоб. Чуть позднее, Канониры продолжили нагнетать вблизи чужих ворот, как итог — неточные выстрелы мимо ворот Фостера от Санчеса и Жиру на 12-й и 18-й минутах отчетного поединка. Вест Бромвич, в свою очередь, предложив сопернику плотную защиту, не давал много свободы Арсеналу, у которого в этой игре, при отсутствии должного пространства, откровенно, не ладилось с последним пасом — острые передачи, грамотное завершение атаки с последующим результативным выстрелом по воротам Фостера, все это было не про Канониров, по крайней мере, в первые 45 минут игры.

На 33-й минуте, первую реальнейшую возможность выйти вперед, игроки Арсенала упустили "благодаря" великолепно отыгравшему данный поединок Бену Фостеру — страж ворот гостей отразил выстрел низом, с линии штрафной, в исполнении Алексиса Санчеса. Спустя пару минут, свой шанс загубил уже Ивоби, когда, раскачав оппонента, крайний полузащитник Арсенала пробил с пределов штрафной рядом с дальним верхним углом ворот соперника. Конец тайма прошел под диктовку команды Венгера, которая, тем не менее,так и не смогла распечатать владения Фостера в первой половине встречи.

Начало вторых 45-ти минут встречи ознаменовалось опасными эпизодами в исполнении Ивоби и Санчеса — выстрел первого, с линии штрафной, сумел отразить все тот же Фостер, как в прочем и добивании от второго. На 51-й минуте поединка, когда голкипер Дроздов был уже не при делах, за Вест Бромвич решила вступиться штанга — каркас ворот спас гостей от пропущенного мяча после того, как Санчес, с разворота, с линии вратарской, угодил прямиком в стойку. В середине второго тайма, Бен Фостер продолжил демонстрировать свои голкиперские способности — сначала, великолепный сейв от кипера Вест Бромвича, не позволил на 56-й минуте матча вывести свою команду вперед Алексису Санчесу, а затем, после выстрела с острого угла от Жиру, Фостер снова спас свою команду, вовремя выбросив ногу, не дав таким образом отличиться уже французскому форварду Канониров.

Тем не менее, игроки Арсенала не сдавались, и во что бы то ни стало, горели желанием вырвать любой ценой драгоценные три очка в игре против подопечных Тони Пьюлиса. За свои старания, футболисты Канониров все-таки были вознаграждены, однако произошло это лишь за три минуты до конца основного времени матча — Оливье Жиру, после навеса от Езила, отправил круглого головой, с линии вратарской, точно по назначению. Таким образом, имея территориальное и игровое преимущество, хозяева поля все же смогли добиться своего, и как итог — одержать, хоть и минимальную, но все викторию в игре против Вест Бромвича.

Данные три пункта, вырванные в матче с Дроздами, позволили команде Арсена Венгера, на определенное время, подняться на третью строчку чемпионата. Возможно, Канониры там и останутся, однако произойдет это лишь в том случае, если Манчестер Сити не сумеет обыграть на выезде аутсайдера АПЛ Халл Сити. Ну а Вест Бромвич, уступив Арсеналу, уступил заодно и восьмую позицию Эвертону, который, в параллельной игре, сумел на выезде переиграть действующего чемпиона Англии Лестер Сити.

Football.ua

Арсенал — Вест Бромвич 1:0

Гол: Жиру, 87

Арсенал: Чех — Бельерин, Паулиста, Косельни, Гиббз (Монреаль, 71) – Кокелен (Рэмси, 74), Джака — Санчес, Езил, Ивоби (Перес, 71) — Жиру

Вест Бромвич: Фостер — Доусон, Маколи, Эванс, Ньом — Якоб, Флетчер — Филлипс, Чадли (Макклин, 62), Брант – Рондон (Робсон-Кану, 80)

Предупреждения: Жиру, Гиббз, Рэмси – Фостер