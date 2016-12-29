Англия

Нападающий Астон Виллы Руди Жестед близок к переходу в Миддлсбро.

28-летний форвард бирмингемцев выбрал Боро, несмотря на то, что к его персоне также проявляли интерес Вест Бромвич и Кристал Пэлас, сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что Жестед лишь восемь раз из 17-ти (четыре гола + ассист) выходил на поле в стартовом составе, клубы АПЛ проявили интерес к французу.

Форвард обойдется Боро в 6,5 миллионов фунтов. В обратное направление может также последовать 26-летний шотландский нападающий Джордан Роудс (шесть матчей).