Англия

Вингер Алекс Окслейд-Чемберлен может зимой сменить Арсенал на Ливерпуль.

В нынешнем сезоне Окслейд-Чемберлен еще ни разу не сыграл полный матч в Премьер-лиге. 23-летний футболист перешел в Арсенал еще в 2011, однако, отчасти из-за различных травм, до сих пор не сумел стать игроком основы Канониров.

Sky Sports сообщает, что Ливерпуль намерен подписать вингера в ближайшее трансферное окно.

Действующий контракт Алекса с клубом истекает в конце следующего сезона.