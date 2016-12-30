Англия

Наставник Уэльса Крис Коулмэн продолжает быть приоритетным вариантом для Суонси.

На днях боссы Лебедей уволили Боба Брэдли, который продержался на своем посту лишь 11 поединков. Среди претендентов на вакантную должность называли тренера Рэдинга Йапа Стама, ныне безработного Райана Гиггза, помощника Карло Анчелотти в Баварии Пола Клемента и экс-менеджера Бирмингема Гари Роветта.

Впрочем, главным кандидатом, как и ранее, называется тренер сборной Уэльса Гари Коулмэн. По данным Sky Sports, клуб обратился к валлийской Футбольной Ассоциации, чтобы получить разрешение вести переговоры с наставником.

Тем не менее, по данным источника, Коулмэн предпочитает остаться на своей нынешней работе.