Англия

Стали известны имена еще двух кандидатов на пост менеджера Лебедей.

Напомним, что вчера по причине неудовлетворительных результатов из Суноси был уволен Боб Брэдли.

Под руководством американца Лебеди 7 раз проиграли в 11-ти матчах и после 18-ти туров в АПЛ делят последнюю строчку с Халл Сити.

По данным издания Sky Sports, двумя претендентами на пост наставника валлийской команды являются тренер сборной Уэльса Крис Коулман и бывший менеджер Бирмингема Гари Роветт.

Фаворитом на должность тренера Суонси является Райан Гиггз, кандидатуру которого поддерживает председатель правления клуба Хью Дженкинс.