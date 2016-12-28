Стали известны имена еще двух кандидатов на пост менеджера Лебедей.
Крис Коулман, AFP
28 декабря 2016, 14:47
Напомним, что вчера по причине неудовлетворительных результатов из Суноси был уволен Боб Брэдли.
Под руководством американца Лебеди 7 раз проиграли в 11-ти матчах и после 18-ти туров в АПЛ делят последнюю строчку с Халл Сити.
По данным издания Sky Sports, двумя претендентами на пост наставника валлийской команды являются тренер сборной Уэльса Крис Коулман и бывший менеджер Бирмингема Гари Роветт.
Фаворитом на должность тренера Суонси является Райан Гиггз, кандидатуру которого поддерживает председатель правления клуба Хью Дженкинс.