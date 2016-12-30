Англия

Похоже, что наставник Челси Антонио Конте заинтересован в приобретении клубом полузащитника Баварии Артуро Видаля.

Напомним, в период с 2011 по 2014 года Конте был тренером Видаля в Ювентусе.

Как сообщает TNC, итальянский специалист снова хочет поработать с чилийцем.

Согласно источнику, для этого наставник Пенсионеров недавно лично встречался с Видалем и обсуждал с ним потенциальный переход в Челси.

В текущем сезоне Видаль провел за Баварию 21 матч во всех турнирах, отметившись при этом тремя голами и двумя ассистами.