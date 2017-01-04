Англия

Черные коты не намерены расставаться с нападающим Джермейном Дефо.

Об интересе Вест Хэма к Дефо стало известно в конце декабря. Тогда сообщалось, что Молотобойцы хотят укрепить свою линию нападения опытным форвардом Сандерленда. После этого сам футболист опровергал интерес со стороны Вест Хэма.

Как сообщает Sky Sports, Сандерленд ответил отказом Вест Хэму, который предлагал за Дефо 6 миллионов фунтов.

Интересно, что профессиональную карьеру Дефо начинал именно в Вест Хэме. Он выступал за Молотобойцев с 1999 по 2004 года и забил за этот период 41 гол.

В текущем сезоне 34-летний Дефо провел за Сандерленд 20 матчей в АПЛ, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Действующее соглашение англичанина с Черными котами рассчитано до лета 2019 года.