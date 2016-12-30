Англия

Нападающий Сандерленда Джермейн Дефо заявил, что нет ничего правдивого в слухах о его возможном переходе в Вест Хэм.

На днях сообщалось, что Молотобойцы хотят усилить атаку 34-летним форвардом Черных Котов. Сначала наставник Сандерленда Дэвид Мойес опроверг эту информацию, а теперь и сам игрок.

"Спекуляции есть, давайте будем честны: люди, которые забивают голы всегда кому-то нужны", — начал Дефо.

"На протяжении многих лет за футболистом, который забивал голы, всегда закреплялись какие-то слухи о переходе".

"Мне кажется, что это неотъемлемая часть футбола. Игрокам, на самом деле, это малоинтересно. Мы просто опускаем голову и продолжаем работать".

"Быть желанным — хорошее чувство. Впрочем, когда ты играешь хорошо и забиваешь много мячей, то должен наслаждаться тем местом, в котором ты играешь", — резюмировал Дефо.

В текущем сезоне англичанин забил восемь голов и отдал два ассиста в 18-ти поединках чемпионата Англии.