Англия

Подопечные Клаудио Раньери стали первым чемпионом Англии, проигравшим 5 матчей кряду и первым коллективов среди чемпионов топ-лиг, который не забивал в 6 поединках подряд.

Лестер проиграл Суонси и теперь занимает 17-е место в Премьер-лиге. От зоны вылета действующих чемпионов отделяет лишь 1 пункт.

Листы стали первыми в истории чемпионами Англии, которые проиграли 5 поединков кряду.

Кроме того, впервые команда-чемпион из европейских топ-лиг не смогла поразить ворота соперников в 6 играх кряду.

В последний раз Лисы забивали еще в декабре прошлого года, когда добыли победу 1:0 над Вест Хэмом – 610 игровых минут назад. Таким образом, Лестер не забивает уже более 10 часов.

Подопечные Раньери теперь столкнулись с угрозой вылета в первом же сезоне после чемпионства. В последний раз такой "трюк" в Англии проделывал Манчестер Сити, который стал чемпионом в сезоне 1937/1938, а спустя 12 месяцев вылетел.

В новом году Лестер является худшей командой среди коллективов первых 4 дивизионов Англии. Астон Вилла, Ковентри и Лейтон Ориент также набрали лишь по 1 пункту в новом году, однако при этом сумели отметиться голами.