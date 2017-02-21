Англия

Вчерашний гол вингера Арсенала Тео Уолкотта в ворота Саттон Юнайтед (2:0) стал для него юбилейным.

Вчера Арсенал на выезде обыграл Саттон Юнайтед в рамках 1/8 финала Кубка Англии — 2:0. Голами в этом поединке отметились Лукас Перес и Тео Уолкотт.

Как информирует твиттер Gracenote Live, для Уолкотта этот гол стал сотым в футболке лондонской команды. 63 раза Тео забивал в чемпионате Англии, 17 — в Лиге чемпионов, а еще 20 — в кубковых матчах.

Уолкотт пополнил ряды Арсенала в 2006 году, перейдя из Саутгемптона в 16-летнем возрасте за 5 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 27-летний англичанин провел за Канониров 26 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 2 ассиста.