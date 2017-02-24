Англия

Игроки Лестера были недовольны Раньери

Футболисты Лестера повлияли на решение владельцев клуба уволить Клаудио Раньери.

Лестер, TeamTalk

Sky Sports News сообщает, что после поражения в матче 1/16 Лиги чемпионов от Севильи (1:2) игроки Лестера встретились с владельцами клуба и сказали им, что несчастливы с Раньери.



Инициаторами встречи выступило руководство команды, а не игроки. На встрече футболисты сообщили, что отношения Раньери и его тренерского штаба заметно ухудшились, включая помощника главного тренера Крейга Шекспира.



Напомним, что Раньери был уволен в четверг вечером, всего через две недели после того, как хозяева команды выразили ему свою "непоколебимую поддержку".



К матчу с Ливерпулем команду будет подготавливать Крейг Шекспир.