Англия
24 февраля 2017, 13:10
Игроки Лестера были недовольны Раньери
Футболисты Лестера повлияли на решение владельцев клуба уволить Клаудио Раньери.
Лестер, TeamTalk
24 февраля 2017, 13:10
Sky Sports News сообщает, что после поражения в матче 1/16 Лиги чемпионов от Севильи (1:2) игроки Лестера встретились с владельцами клуба и сказали им, что несчастливы с Раньери.
Инициаторами встречи выступило руководство команды, а не игроки. На встрече футболисты сообщили, что отношения Раньери и его тренерского штаба заметно ухудшились, включая помощника главного тренера Крейга Шекспира.
Напомним, что Раньери был уволен в четверг вечером, всего через две недели после того, как хозяева команды выразили ему свою "непоколебимую поддержку".
К матчу с Ливерпулем команду будет подготавливать Крейг Шекспир.