Англия

На данный момент Роберто Манчини не заинтересован в вакантной должности менеджера Лестера.

Бывший тренер Манчестер Сити Роберто Манчини не заинтересован в работе с Лестером.

Манчини, который находится в статусе свободного агента после ухода из Интера прошлым летом, называли фаворитом на замену уволенному вчера Клаудио Раньери.

Как сообщает Sky Sports News со ссылкой на свои источники в Италии, представители Лестера выходили на 52-летнего специалиста, который оказался не заинтересованным в работе.