Англия

Клаудио Раньери прокомментировал свою отставку с должности главного тренера Лестера.

Клаудио Раньери заявил, что его "мечта умерла", когда он был уволен с должности менеджера Лестера спустя всего девять месяцев после победы в Премьер-Лиге.

"Вчера умерла моя мечта. После эйфории прошлого сезона, когда мы стали чемпионами, я мечтал лишь о том, чтобы навсегда остаться в Лестер Сити, в клубе, который я люблю. К сожалению, этому не суждено сбыться", — сказал Раньери.

"Я хочу поблагодарить свою супругу Розанну и всю свою семью за их постоянную поддержу в период моего пребывания в Лестере. Я благодарю Паоло и Андреа, которые сопровождали меня в этом замечательном путешествии. Спасибо Стиву Катнеру и Франко Гранелло, которые дали мне возможность стать чемпионом".

"Я должен поблагодарить футбольный клуб Лестер Сити. Это было удивительное приключение, которое я запомню на всю жизнь. Спасибо всем журналистам и СМИ, которые приезжали к нам и с радостью освещали величайшую историю в футболе".

"Я от всего сердца благодарен всем в клубе, всем игрокам, персоналу, всем тем, кто был частью нашего достижения. Но в основном фанатам. Вы с первого дня впустили меня в свои сердца и полюбили меня. Я тоже вас люблю".

"Никто не отнимет у нас того, чего мы достигли вместе, и я надеюсь, что вы каждый день будете вспоминать об этом с улыбкой, точно так же, как буду делать это я. Это было замечательное и счастливое время, которое я никогда не забуду. Быть чемпионами со всеми вами было удовольствием и честью. Клаудио Раньери".