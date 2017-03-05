Англия

Алексис Санчес покинул тренировку и был вовлечен в конфликт с разгневанными одноклубниками всего за несколько дней до матча против Ливерпуля, который он начал на скамейке запасных.

На прошлой неделе Алексис Санчес покинул поле посреди тренировки, чем вызвал неодобрительную реакцию со стороны партнеров по команде в раздевалке.

Одноклубники Санчеса возмущены поведением чилийца, который и сам не скрывает своего недовольства игрой команды в определенных матчах.

Сообщается, что этот эпизод на тренировочной базе сыграл ключевую роль в решении Арсена Венгера усадить Санчеса на скамейку запасных в выездном матче против Ливерпуля.

И хотя это решение Венгера было встречено шквалом критики со стороны фанатов, ТВ-экспертов и бывших игроков, многие из игроков Арсенала поддержали позицию Венгера.

Действующий контракт Санчеса с Арсеналом истекает летом 2018 года, и 28-летний чилиец все еще не согласовал новую сделку с лондонским клубом.