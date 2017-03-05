Алексис Санчес покинул тренировку и был вовлечен в конфликт с разгневанными одноклубниками всего за несколько дней до матча против Ливерпуля, который он начал на скамейке запасных.
REUTERS
05 марта 2017, 21:37
На прошлой неделе Алексис Санчес покинул поле посреди тренировки, чем вызвал неодобрительную реакцию со стороны партнеров по команде в раздевалке.
Одноклубники Санчеса возмущены поведением чилийца, который и сам не скрывает своего недовольства игрой команды в определенных матчах.
Сообщается, что этот эпизод на тренировочной базе сыграл ключевую роль в решении Арсена Венгера усадить Санчеса на скамейку запасных в выездном матче против Ливерпуля.
И хотя это решение Венгера было встречено шквалом критики со стороны фанатов, ТВ-экспертов и бывших игроков, многие из игроков Арсенала поддержали позицию Венгера.
Действующий контракт Санчеса с Арсеналом истекает летом 2018 года, и 28-летний чилиец все еще не согласовал новую сделку с лондонским клубом.