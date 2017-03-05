На прошлой неделе Алексис Санчес покинул поле посреди тренировки, чем вызвал неодобрительную реакцию со стороны партнеров по команде в раздевалке.

Одноклубники Санчеса возмущены поведением чилийца, который и сам не скрывает своего недовольства игрой команды в определенных матчах.

Сообщается, что этот эпизод на тренировочной базе сыграл ключевую роль в решении Арсена Венгера усадить Санчеса на скамейку запасных в выездном матче против Ливерпуля.

И хотя это решение Венгера было встречено шквалом критики со стороны фанатов, ТВ-экспертов и бывших игроков, многие из игроков Арсенала поддержали позицию Венгера.

Действующий контракт Санчеса с Арсеналом истекает летом 2018 года, и 28-летний чилиец все еще не согласовал новую сделку с лондонским клубом.