Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер опроверг информацию о том, что Алексис Санчес повздорил с партнерами по команде на тренировке.

Арсен Венгер заявил, что будущее Алексиса Санчеса находится в руках клуба, а также назвал свои отношения с чилийцем "нормальными".

"Контракт Алексиса Санчеса рассчитан еще на 15 месяцев, так что решение о том, останется он или уйдет, полностью зависит от футбольного клуба Арсенал и ни от кого другого", — заверил Венгер.

В понедельник сообщалось, что Санчес был вовлечен в конфликт с одноклубниками перед матчем против Ливерпуля.

"Я не в курсе, этого не было. Вообще ничего. После матча против Ливерпуля я объяснил свое решение усадить Санчеса в запас тем, что решил сыграть более прямолинейно. Это было единственной причиной моего решения", — сказал Венгер.

"А что касается остального, его поведения... Он целеустремленный игрок, иногда он ведет себя чрезмерно, но такое встречается в каждой команде".

Когда его спросили, являются ли эти слухи ложными, Венгер ответил: "Да, совершенно ложными, но я понимаю, что вам нужно заполнять газеты и мы должны это уважать".